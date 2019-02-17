علي ماهر: قدمنا أداء جيدا.. والزمالك اعتمد على إضاعة الوقت

كتب - مصطفى جويلي

أبدى علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي رضاه عن أداء الفريق أمام الزمالك، على الرغم من تلقي الهزيمة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد في الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز، مؤكداً أن الموسم الحالي إستثنائي بكل المقاييس سواء على صعيد المنافسة أو الهبوط.

وقال ماهر عقب المباراة "أدينا مباراة جيدة خاصة بالشوط الثاني، ويكفيني

أننا استطعنا أن نكون خصما أمام فريق كبير بحجم الزمالك متصدر الدوري، وكان الفريق الأبيض يقوم بإضاعة الوقت أمامنا وهذا أمر جيد".

وواصل: "أشكر لاعبي إنبي على مستواهم اليوم ورغم الأخطاء في الهدف الأول لكنهم قدموا أداء رجوليا في الشوط الثاني وكان هناك جرأة".

وتابع "أشكر عمرو حسام على مستواه ورغم خطئه لكني طالبتع بتكرار الكرة من الخلف على الأرض".

وأردف:"يكفي أن الزمالك كان يقوم بإضاعة الكرة اليوم وسعيد لأني أعدت الكرة الجميلة والسريعة لفريق إنبي، كما أننا اليوم لم نتأثر بالغيابات في صفوف الفريق، فالفريق لا يعتمد على نجم واحد، وإنما الاعتماد على الفريق ككل".

وأكمل :"لعبت من البداية للفوز وليس التعادل وطريقتي كانت 4-4-2 ولم ألعب بأي تحفظ دفاعي، وقلت للاعبين أن البطل من يفوز على الفريق الكبير والفريق البطل".