شاهد.. الزمالك يعبر إنبي بهدفين في لقاء الفرص المهدرة ويغرد على القمة

بصعوبة.. تخطى فريق الزمالك منافسه إنبي بهدفين مقابل هدف بستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك المغربي خالد بوطيب ،ومحمود كهربا في الدقيقتين 21 والثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط. وأحرز هدف انبي الوحيد البديل محمد بسيونى من تمريرة للكونغولي لوكومبي في الدقيقة 56.

ارتفع رصيد الزمالك الى 51 نقطة ويغرد منفردا على القمة كما يوسع الفارق مع بيراميدز" الثاني" الى 6 نقاط والأخير لعب مباراتين زيادة كما وسع الفارق مع الأهلي الثالث الى 9 نقاط.

جاء اللقاء في مجمله لصالح الزمالك الذى أهدر نصف دستة أهدف على مدار الشوطين خاصة في الثاني من جانب المغربي خالد بوطيب" 4 فرص بمفرده" ويوسف اباما والتونسى فرجاني ساسي ، واعتمد انبي على المرتدات وظهر الكونغولي لوكومبي كمصدر خطورة على مرمى جنش وخط دفاعه الذى ارتبك وظهرت به ثغرات عديدة.

الشوط الأول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن فوز مبكر ونجح في الضغط على دفاعات الزمالك الذى اعتمد على المرتدات وشكلت بعض الخطورة مع سرعة لوكومبي وعمر بسام وأحمد شكري.

مع ضغط الأهلي ينفرد محمود كهربا ويسدد قوية في السماء بغرابة شديدة تليها عرضية من عبد الله جمعة تعلو العارضة وتسكن في الشباك من أعلى.

يرد لوكومبي ويقتحم منطقة الجزاء ويبعد الكرة من أمامه المدافع محمد عبد الغني تليها تسديدة من عمرو الحلواني بجوار القائم.

يحصل أحمد مصطفي زيزو على ضربة حرة من خارج المنطقة يسدد قوية طارق حامد تصطدم الكرة في الحائط وترتد داخل الملعب

هدف ابيض

في الدقيقة 21 ومن خطأ من الحارس عمرو حسام الذى حاول مراوغة خالد بوطيب يخطف الكرة بوطيب ويضع الكرة في المرمى الخالي مسجلا هدف التقدم للابيض.

استمر الضغط الابيض وامتلاك الكرة ولكنها تكسرت سريعا على حدود المنطقة بسبب البطء وعدم وجود كثافة عددية.

يحاول إنبي ويسدد عمرو بسام من 35 ياردة قوية في يد الحارس محمود جنش.

يرد فرجاني ويمرر لكهربا لزيزو يسدد باستهتار والمرمى مفتوح أمامه تصطدم الكرة في أقدام المدافعين وتضيع الفرصة الأقرب للتهديف.!

هدف ثان

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع يمرر

زيزو طولية في العمق لكهربا تطول الكرة منه لحظة تقدم الحارس يهيئ الكرة ثانية كهربا ويسدد اشبه بالبليسينج ببطن قدمه في الزاوية اليسرى البعيدة عن الحارس والمدافع الذى حاول ابعاد الكرة دون جدوى لسرعتها.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني سريعا مع نزول محمد بسيوني بدلا من احمد شكري المصاب مع البداية ويهدر محمود قاعود من شبه انفراد ويسدد في المرمى من زاوية صعبة يبعد بقدمه في حراسة محمود علاء محمود جنش وينقذ هدفا.

يرد الزمالك ويمرر كهربا طولية لفرجاني يلعب الكرة مباشرة فوق العارضة .

هدف لإنبي

في الدقيقة ومع التحرك النشظ للكونغولي لوكومبي يراوغ ويلعب عرضية تمر من تحت قدم محمود علاء لمحمد بسيونى البديل يضع بسهولة في المرمى مسجلا هدف لإنبي.

شكلت سرعة لوكومبي خطورة بمراوغته وسرعته "ويغربل" محمود علاء في مراوغة مرة واتنين ألقت بعلاء أرضا وينفرد وينقذ كالعادة جنش.

يجري الزمالك تغييرا بنزول أيمن حفني والمغربي حميد أحداد مكان زيزو وكهربا غير الموفق الذى أهدر فرصة قبل خروجه بشكل غريب.

في المقابل دفع على ماهر بالتنزاني يحيي شيذا مكان محمود توبا. ويضغط الزمالك ويهدر بوطيب من عرضية وسط زحمة ويسدد في القائم وترتد لدفاع انبي تليها أخرى لبوطيب يسدد في يد الحارس وقبلها بوطيب ينفرد ويخرج الحارس عمرو حسام وينقذ ببسالة كمدافع ليبرو.!

استمر الضغط الأبيض ويهدر يوسف أوباما ويسدد ويبعد الحارس كالعادة إلى الركنية.