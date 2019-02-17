رياضة | بداية مبشرة .. ماذا قدم أحمد "زيزو" في أول ظهور مع الزمالك؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية مبشرة .. ماذا قدم أحمد "زيزو" في أول ظهور مع الزمالك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل أحمد مصطفى "زيزو" مشاركته الأولى رفقة الزمالك، أمام نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018 – 2019.

أحمد مصطفى "زيزو" انضم لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم ونصف قادمًا من نادي مورينسي البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض.

شارك "زيزو" في التشكيل الأساسي للزمالك للمرة الأولى منذ انضمامه للقلعة البيضاء أمام إنبي في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1، وظهر الوافد الجديد بمستوي طيب رفقة زملائه في أول مشاركة مع الفريق.

ولعب أحمد مصطفي "زيزو" 67 دقيقة فقط خلال مباراة الزمالك ضد إنبي، ونجح في أداء دوره الدفاعي والهجومي بشكل جيد في منطقة وسط الملعب، ونجح في صناعة أكثر من فرصة لزملائه خلال المباراة، وتميز بإرسال الكرات الطولية خلف المدافعين والتي شكلت خطورة على مرمي الفريق البترولي.

كما نجح أحمد زيزو في صناعة الهدف الثاني للزمالك والذي سجله محمود عبد المنعم كهربا، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتراجع مستوي "زيزو" في الشوط الثاني بشكل ملحوظ مما دفع السويسري كريستيان جروس لاستبداله والدفع بـ أيمن حفني بدلًا منه والذي نجح في إعادة النشاط للخط الأمامي للزمالك مجددًا.

بداية "زيزو" مع الزمالك في مباراة إنبي اليوم "مبشرة" للغاية ولكن يحتاج اللاعب للمشاركة بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة من أجل الانسجام والتأقلم مع الفريق، حتي يتم الحكم على مستواه بشكل صحيح.