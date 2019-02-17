رياضة | مان يونايتد يجهز الراتب الأعلى في تاريخ البريميرليج لـ دي خيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مان يونايتد يجهز الراتب الأعلى في تاريخ البريميرليج لـ دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي السياق ذاته يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض لحارس مرمى الفريق ديفيد دي خيا يبلغ قيمته 90 مليون جنيه استرليني لمدة 5 سنوات.
ويعد هذا المبلغ أكبر عرض في تاريخ الدوري الإنجليزي، والذي يتخطى ما يتقاضاه أليكسيس سانشيز وبول بوجبا ومسعود أوزيل، حيث أن النادي واثق من موافقة الحارس الإسباني.
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