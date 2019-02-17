رياضة | لوكاكو يقرب زميل رونالدو من مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو يقرب زميل رونالدو من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إنجليزية ، إلى أن نادي مانشستر يونايتد يدرس عقد صفقة تبادلية مع نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن اليونايتد يعتزم فتح باب الرحيل امام البلجيكي لوكاكو بعد تألق المهاجم الشاب ماركوس راشفورد.

واضافت الصحيفة، أن يوفنتوس الإيطالي قد أعلن اهتمامه بالتعاقد مع لوكاكو لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي واستغلال خروجه من حسابات اليونايتد.

وتابعت الصحيفة، ان مانشستر قد يستغل اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع لوكاكو ليعقد صفقة تبادلية بالتعاقد مع ديبالا.