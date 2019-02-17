رياضة | باريس يجهز مبلغ ضخم لضم نجم وسط أرسنال

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يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم خط وسطه الدفاعي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل اقتراب رحيل أدريان رابيو في الفترة القريبة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اكسبريس سبورت" البريطانية، اليوم الأحد، فإن باريس سان جيرمان مهتم باللاعب ماتيو الجندوزي، ويرى فيه القطعة المنقوصة في الفريق.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن النادي الباريسي قد يقدم مبلغ ضخم يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني في الصيف القادم، نظير الحصول على جندوزي.