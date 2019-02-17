رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس في تحقيق الفوز على فريق إنبي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل خالد بوطيب الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 21 من الشوط الأول، قبل أن يضيف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 44، وقلص محمود بسيوني النتيجة باحراز الهدف الأول لانبي في الدقيقة 54 من الشوط الثاني.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي :-

1- محمود علاء 12 هدف.

2- أحمد علي 10 أهداف.

3- محمود كهربا 10 أهداف.

4- حسام باولو 10 أهداف.

5- صلاح أمين 9 أهداف.

6- شيميلس بيكلي 9 أهداف.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-

1- الزمالك 51 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.