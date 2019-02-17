رياضة | أسطورة أرسنال منتقدًا أوزيل: ليس لدي رغبة في رؤيته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة أرسنال منتقدًا أوزيل: ليس لدي رغبة في رؤيته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف قائلاً: "أوزيل لاعب كبير ولكن بلا شخصية كبيرة، فهو لا يتحدث أبدا، في بعض الأحيان أعتقد أنه شبح في الملعب، لا يقول أي شيء لزملائه أبدا، إنه لا يظهر أي عاطفة أبدا".
وواصل: "لكن قبل هذا، متى كانت آخر مرة رأيت فيها أوزيل يلعب بشكل جيد على أرض الملعب؟ كان يلعب مباراه جيدة، ثم خمس مباريات سيئة، هذا أوزيل في العامين الماضيين".
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