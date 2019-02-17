رياضة | أسطورة أرسنال منتقدًا أوزيل: ليس لدي رغبة في رؤيته

أكد إيمانويل بيتي، نجم أندية أرسنال وتشيلسي وموناكو وبرشلونة السابق، أنه لديه احترام كبير للنجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط ارسنال، مشيرًا لأنه كان يراقب أوزيل منذ سنوات، وكان أحد أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في العالم.

وقال بيتي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "كان من دواعي سروري أن أشاهد أوزيل، ولكن الآن ليس لدي الرغبة في رؤيته في الفريق لأنه فقدها".

وأضاف قائلاً: "أوزيل لاعب كبير ولكن بلا شخصية كبيرة، فهو لا يتحدث أبدا، في بعض الأحيان أعتقد أنه شبح في الملعب، لا يقول أي شيء لزملائه أبدا، إنه لا يظهر أي عاطفة أبدا".

وواصل: "لكن قبل هذا، متى كانت آخر مرة رأيت فيها أوزيل يلعب بشكل جيد على أرض الملعب؟ كان يلعب مباراه جيدة، ثم خمس مباريات سيئة، هذا أوزيل في العامين الماضيين".