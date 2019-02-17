رياضة | روبين: ملعب أنفيلد هو الأسوأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روبين: ملعب أنفيلد هو الأسوأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الهولندي آريين روبين، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، على مواجهة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال روبين في تصريحات صحيفة: "إذا سألتني عن أسوأ ملعب (من ناحية الارقام) بالنسبة لي، فمن المحتمل أن يكون ملعب أنفيلد، خاصة أن ليفربول تغير بشكل كبير تحت قيادة يورجن كلوب".

وأضاف الجناح الطائر بقوله: "ليفربول حاليًا ينافسون على لقب البريميرليج، والموسم الماضي وصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".