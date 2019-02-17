رياضة | مفاجأة نارية بشأن انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية بشأن انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية مفاجأة قوية بشأن ما تردد حول إنتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلي نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول سيقاتل من أجل الحقاظ على "صلاح" خاصة وأنه أحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن القوة المالية الضخمة التى يمتلكها ليفربول والتي تصل أرباحهالسنوية إلى 125 مليون جنيه إسترلينى، تساعده للاحتفاظ بخدمات محمد صلاح جناح الفريق، لعدم الحاجة إلى تسويقه أو بيعه لجلب المال إلى النادى.

وكانت تقارير صحفية التى ربطت بين نجم الريدز وانتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالى، خلال الميركاتو الصيفى وأن العملاق الإيطالى رصد 175 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.