رياضة | الزمالك يواصل دهس منافسيه في الدوري ويهزم إنبي بثنائية مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواصل دهس منافسيه في الدوري ويهزم إنبي بثنائية مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوزا على حساب نظيره إنبي بهدفين لهدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله منمن39جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم .

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين ويحاول الزمالك فتح جبهة من الجانب الأيمن ويحصل النقاز على ركلة حرة تمر بدون خطورة وبعدها عرضية من عبد الله جمعه كادت أن تخدع حارس إنبي لكنها سقطت أعلى مرماه إلى خارج الملعب في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

ويهدر الزمالك أولى الفرص الحقيقية لتسجيل هدف محقق عن طريق كهربا بعد تمريرة متقنة من أوباما ليتوغل بها كهربا داخل المنطقة ويسددها بيسراه أعلى مرمى إنبي إلى خارج الملعب في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة .

ويسيطر الزمالك على مجريات اللعب ويحاول زيزو التوغل داخل منطقة إنبي ويسقط على الأرض ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة ضد محمود توبة لاعب إنبي يسددها طارق حامد لكنها ترتطم بالحائط البشري في الدقيقة 11 من عمر اللقاء .

ويحاول إنبي مبادلة الزمالك في الهجمات وتصل الكرة لعمر بسام الذي فشل في السيطرة على الكرة ليقطعها دفاع الزمالك ويبعدها عن منطقة الخطورة .

وتهدأ المباراة نسبيا في وسط الملعب ويحاول الزمالك شن المزيد من الهجمات من جانبي الملعب ومن العمق عن طريق أوباما وزيزو لكنها لم تشكل خطورة على مرمى حارس إنبي .

وينجح الزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة من تسجيل هدف التقدم عن طريق المغربي خالد بوطيب بعد خطأ من عمرو حسام حارس الفريق البترولي الذي حاول المرور من مهاجم الزمالك بالمراوغة ليخطفها بوطيب ويسددها في المرمى معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبعد الهدف حاول إنبي الرد بهجمات على مرمى جنش ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها عمرو الحلواني لكنها تمر أعلى مرمى جنش في الدقيقة 26 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك هجماته من الجانبين وخاصة الجبهة اليمنى بقيادة النقاز وتصل عرضية سببت ارتباك في دفاع إنبي كاد أن يهدي الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 29 لكنها تمر بعيدا عن الخطورة في اللحظات الأخيرة .

ويستمر الهجوم الزملكاوي على دفاع إنبي في محاولة لتعزيز النتيجة وتتوقف المباراة بعد صدام قوي بين النقاز ولاعب إنبي ويقوم الثنائي بسلام وتستأنف المباراة بعدها بلحظات .

وتنحصر المباراة في وسط الملعب وسط شد وجذب من جانب الفريقين ويحصل طارق حامد على ركلة حرة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه عمر بسام لاعب إنبي بعدها من كرة مشتركة يحصل كهربا على البطاقة الصفراء .

ويحصل الزمالك على ركنية ينفذها كهربا لم تجد متابعة من لاعبي الزمالك ويضغط محمود علاء بعد ذلك على مدافع إنبي مستغلا ارتباك لاعبي الفريق البترولي في الخروج بالكرة لكنها لم تشكل خطورة على المرمى في الدقيقة 39 من عمر المباراة .

وتتوالى أخطاء دفاع إنبي في ظل الضغط الزملكاوي وكادت الكرة تشكل خطورة جديدة في الدقيقة 41 لكن حارس إنبي يخرج ويشتت الكرة قبل أن تصل لمهاجم الزمالك بعدها بحاول شكري إرسال تمريرة طولية في عمق منطقة جزاء الزمالك بإتجاه زميله شادراك موزنجو لوكومبي المنطلق خلف المدافعين إلا أن كرته وصلت بشكل مباشر لجنش.

ويحتسب الحكم دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع ومع دخول المباراة في دقيقتها الأخيرة يسجل كهربا الهدف الثاني للزمالك بعد استقبال الكرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق زيزو ليهيأها للتسديد ومع خروج الحارس للتصدي للكرة يراوغه كهربا ويصل للجانب الأيسر بالمنطقة ويسددها “تشيب” في الزاوية اليسرى للمرمى معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ومرت اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع بدون خطورة لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني كثف الفريق البترولي من هجومه في محاولة لتعديل النتيجة مبكرا ودفع الجهاز الفني لإنبي بمحمد بسيوني بدلا من أحمد شكري وتميز دفاع الزمالك بالتمركز الجيد لمحاولة إبطال الهجمات البترولية قبل وصولها لمرمى جنش .

وتستمر محاولات إنبي ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك يسددها لوكومبي في الحائط البشري للزمالك بعدها يشن الفريق البترولي هجمة خطيره بعد عرضية وتسديدة من قاعود داخل منطقة الجزاء وتخرج ركنية بعد تصدي رائع من جنش في الدقيقة 51 من عمر المباراة .

وحاول الزمالك مباغتة إنبي ويحصل الفريق على ضربة حرة تمر طولية من طارق حامد يقابلها ساسي بتسديدة ولكنها تعلو مرمى إنبي في الدقيقة 55 من عمر المباراة .

ويسفر ضغط إنبي عن هدف التقدم والذي جاء عن طريق البديل محمد بسيوني بعد انطلاقة بالكرة ليمررها للكونغولي لوكومبي الذي توغل ناحية اليمين في منطقة الجزاء ويرسلها عرضية أرضية تمر من أقدام مدافعي الزمالك لتصل لبسيوني الذي يودعها الشباك معلنا عن هدف إنبي الأول في الدقيقة 57 من عمر المباراة .

ويهاجم إنبي من جديد مع الانتفاضة الهجومية في الشوط الثاني وتصل الكرة للوكومبي من الجانب الأيمن بالمنطقة يسددها مباشرة لكن يتصدى لها جنش ويعود النجم الكونغولي بهجمة جديدة ويمر من علاء ليسددها ويخرجها جنش لركنية وتصل من جديد الركنية ينقذها إنبي في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

ويسيطر الزمالك على منطقة وسط الملعب لتهدئة الاندفاع الهجومي لإنبي ويحصل خالد بوطيب على بطاقة صفراء ليمر بعدها ويتوغل في دفاعات إنبي وينفرد بالحارس بعد استلامه لبينية متقنة وبدلا من وضعها “تشيب” من فوق الحارس في المرمى الفاضي حاول مراوغة حارس إنبي لكن الأخير شتت الكرة في اللحظات الأخيرة بالدقيقة 66 من عمر المباراة .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول أيمن حفني بدلا من زيزو في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق وينظم الفريق صفوفه ويزيد من عملية التحضير على منطقة الجزاء لإنبي ويحصل حفني على ركلة حرة في الدقيقة 71 ويسدد محمود علاء الضربة الثابتة تصطدم بالحائط البشري لانبي يستحوذ عليها علاء مرة أخرى ويسددها أرضية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس إنبي .

وتشهد الدقيقة 76 هجمة خطيرة من جديد للزمالك كادت أن تكون فرصة هدف ثالث بعد عرضية من النقاز لكن أحمد صبري يخرج الكرة من أمام بوطيب إلى خارج الملعب وتصبح ركنية ويدفع الجهاز الفني بثاني أوراقه الهجومية بنزول حميد أحداد بدلا من كهربا .

وتدنو السيطرة للزمالك مع انتصاف الشوط الثاني للمباراة ويشن إنبي هجمة غير خطيرة يسيطر عليها جنش بثبات ويرد الزمالك بفرصة ضائعة من بوطيب بعد عرضية رائعة من عبد الله جمعه يقابلها بوطيب بقدمه اليمني يتصدى لها حارس إنبي ببراعة وينقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 79 من عمر المباراة .

ويعود الزمالك ليهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 80 بعد انطلاقة من أحداد وتصل لمواطنه بوطيب الذي سددها بيسراه قوية ترتطم بالقائم الأيمن لمرمى إنبي ويحرم الزمالك من الهدف الثالث .

ويرد إنبي بهجمة سريعة بعرضية من الجانب الأيمن حاول النقاز تشتيتها لكنها غير متقنة وكادت أن تخدع جنش لكنه يتصدى لها ببراعة .

واستمرت سيطرة الزمالك على المباراة في محاولة لتسجيل الهدف الثالث ومن هجمة منظمة تمر الكرة عرضية من النقاز يتصدى لها مدافع إنبي ثم تصل لأوباما الذي سددها قوية لكنها ترتطم بالقائم الأيسر وتضيع فرصة الهدف الثالث من جديد للزمالك في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ويمرر لاعبو الزمالك الكرة في وسط الملعب وسط تنظيمات هجومية على دفاع إنبي وتمر اللحظات الأخيرة بدون خطورة من جانب الفريقين ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع في المباراة .

ويحاول إنبي الانتفاضة الهجومية في اللحظات الأخيرة ويخطف أوباما الكرة من لاعبو إنبي ويتوغل في هجمة مرتدة سريعة ويمررها لجمعة الذي حاول تمريرها لأوباما المنطلق والذي كاد أن ينفرد بالمرمى لكن دفاع إنبي يمنعها في اللحظات الأخيرة وبعدها يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف .

وبهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة ليعزز صدارته لجدول الدوري الممتاز .