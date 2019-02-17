رياضة | مان يونايتد يطيح بـ "لوكاكو" من أجل التعاقد مع هذين النجمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مان يونايتد يطيح بـ "لوكاكو" من أجل التعاقد مع هذين النجمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لتدعيم خط الهجوم الصريح، ولكن بالتخلص من أحد اللاعبين الحاليين لإفساح المجال لمهاجم آخر. وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن المان يونايتد يريد بيع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، وهناك بالفعل محادثات بدأت للتحرك نحو الأرجنتينيين باولو ديبالا، وماورو ايكاردي. الجدير بالذكر أن لوكاكو يعي وجهة نظر النادي بما يخص مستقبله، ولن يعارض فكرة الرحيل، خاصة أن اللاعب البلجيكي يفضل الذهاب ليوفنتوس الإيطالي.

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