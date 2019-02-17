رياضة | ليون يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن فريق أوليبمك ليون، مهدد بضربة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ليكيب، إن الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق ثنائي فريق ليون جايسون دينايير، وتانجوي ندومبيلي، بمواجهة برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن دينايير هو الحالة الأكثر قلق لأطباء ليون وغير مؤكد حتى الآن مشاركته ضد برشلونة.

وأجرى دينايير جلستي علاج أمس السبت، وستكون لديه جلسة أخرى غدا، وسينتظر الفريق الطبي حتى اللحظات الأخيرة لإتخاذ قرار بخصوصه، وفي حال غيابه سيحل محله فرناندو مارشال.

وتابعت الصحيفة أن مشاركة ندومبيلي غير مؤكدة أيضا، ولكن حالته لا تشكل قلق كبير لأطباء الفريق الفرنسي، وسيكون هناك اهتمام خاص باللاعب حتى يوم الثلاثاء ويأمل نادي ليون بأن يتواجد ندومبيلي ضد برشلونة.