شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد "دي خيا" والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_يعد الحارس الإسباني "دافيد دي خيا" ، حارس مرمي فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني، هو أفضل حارس في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويعتبر الإسباني هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبري علي رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني.

ويسعي من هذا المنطلق مانشستر يونايتد لتجديد تعاقد "البيج دافيد"، والحرص علي ابقائه داخل قلعة "أولد ترافورد" أطول فترة ممكنة.

ويسعي مانشستر يونايتد لإغراء اللاعب بجعله من أعلي الرواتب داخل البريمرليج، فبحسب ما أعلنته صحيفة "تايمز" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد مستعد لدفع قرابة 23 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد لجعل "دي خيا" يستمر مع الفريق.

وينتهي عقد "دي خيا" في صيف 2020، لذلك تسعي إدارة الفريق الأحمر إلى تجديد التعاقد في أسرع وقت ممكن، خوفا من رحيله مجانا في العام القادم.

وتعي إدارة مانشستر يونايتد أن التعاقد مع حارس بديل "لدي خيا"، سيكلف أكثر بكثير مما يطلب اللاعب ليجدد عقده.

وقد أشاد سولشاير ب "دي خيا" أكثر من مرة، حيث قال" طوال تاريخ النادي نمتلك حراس عظام مثل بيتر شمايكل، فان دار سار، أعتقد أن دي خيا سيكون هو الرقم 1 في تاريخ النادي قريبا".