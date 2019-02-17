هل من حق رئيس الزمالك الاستئناف على العقوبة؟

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تحرير:أحمد محمد ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم باتحاد الكرة أن العقوبات التي أصدرتها اللجنة بناءً على الشكوى التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، والتي جاءت على النحو التالي: تغريم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من حضور المباريات في كل المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 3 شهور. وشدد المستشار محمد عبده صالح، في تصريحات صحفية، على أنه تمت دعوة رئيس نادي الزمالك لحضور جلسة الاستماع لكنه لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت صحة التصريحات التي أطلقها ضد رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته.
وتابع قائلاً: "تم دراسة الشكوى مع التأكيد على أن الأمر ليس له علاقة بالحصانة البرلمانية لرئيس الزمالك، والتي لا تمنع التحقيق في الشكوى المدنية بشكل طبيعي واتخاذ قرار فيها". وأوضح رئيس لجنة القيم أن رئيس الزمالك من حقه الاستئناف على العقوبات التي تم توقيعها ضده خلال الفترة المقبلة، إذا كان يرغب
وتابع قائلاً: "تم دراسة الشكوى مع التأكيد على أن الأمر ليس له علاقة بالحصانة البرلمانية لرئيس الزمالك، والتي لا تمنع التحقيق في الشكوى المدنية بشكل طبيعي واتخاذ قرار فيها".
وأوضح رئيس لجنة القيم أن رئيس الزمالك من حقه الاستئناف على العقوبات التي تم توقيعها ضده خلال الفترة المقبلة، إذا كان يرغب في ذلك خلال 10 أيام من تلقيه العقوبات بشكل رسمي.
وقررت لجنة القيم في اتحاد الكرة تغريم رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من دخول الملاعب لمدة 3 شهور بعد الشكوى التي تقدم بها رئيس الأهلي ضده بسبب هجومه على أعضاء مجلس إدارة النادي في البرامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أنها استمعت إلى أقوال محامي رئيس الأهلي، كما اطلعت على الأسطوانات المدمجة التي تقدم بها لإثبات تجاوزات رئيس الزمالك في حقه ومجلس إدارة الأهلي.
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