انت الان تتابع لجنة القيم تعاقب رئيس نادي الزمالك بسبب شكوى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م

قررت لجنة القيم في اتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح تغريم رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من دخول الملاعب لمدة 3 شهور بعد الشكوى التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضده بسبب هجومه عليه وعلى اعضاء مجلس إدار القلعة الحمراء في البرامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؟. وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أنها استمعت إلى أقوال المحامي الخاص برئيس النادي الأهلي كما أطلعت على الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها لإثبات تجاوزات رئيس الزمالك في حق محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي.

كما ذكرت اللجنة أن رئيس الزمالك وجه اتهامات عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي لرئس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته وتعمد سبهم وقذفهم والخوض في ذمتهم المالية باتهامات لو صدقت لأوجبت مجازاتهم والنيل من اعتبارهم بين أهل وطنهم وهو ما عجز المشكو في حقه عن إثباته. كما طالبت اللجنة في بيان أصدرته