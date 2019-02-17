شكرا لقرائتكم خبر عن الغدير يعتذر عن الاستمرار بتدريب الباطن ‬ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‫رمضان المتعب (حفر الباطن) ⁦‪@almateb1⁩

قدم مدرب الفريق الأول بنادي الباطن الوطني يوسف الغدير اعتذاره عن الاستمرار بتدريب الفريق الأول وقد تم فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للكابتن يوسف الغدير على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له دوام التوفيق، كما قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لمساعده الكابتن صالح اليامي متمنين له التوفيق، ومن المتوقع ن تنهي إدارة النادي التوقيع مع جهاز فني روماني غداً (الاثنين).

من جهة أخرى أجرى الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته اليوم (الأحد) على ملعبه وذلك استعداداً للقاء التعاون يوم الجمعة القادم في بريدة ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بدأت التدريبات بالجري حول الملعب تلا ذلك تمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة، واشتملت التدريبات على العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة.

واختتمت التدريبات بمناورة على منتصف الملعب تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية.