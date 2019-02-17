الشوط الأول .. الزمالك يسجل هدفين أمام انبي دون رد

أدرك محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثانى للزمالك أمام إنبى فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.

وضم تشكيل الزمالك.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا، خط الهجوم: خالد بوطيب.

وضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى، خط الوسط: محمود غالي ومحمود توبة وأحمد شكرى ولوكومبى الشهير بـ”لوكا”، خط الهجوم محمود قاعود وعمر بسام.

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