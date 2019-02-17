شكرا لقرائتكم البرازيل تواجه بنما ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ريو دي جانيرو - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 21:54

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين ضد بنما وتشيخيا خلال شهر آذار (مارس) المقبل استعدادا لكأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا) التي تستضيفها البرازيل من 14 حزيران (يونيو) الى 7 تموز (يوليو) المقبلين. وتلتقي البرازيل مع بنما في 23 مارس في مدينة بورتو البرتغالية، قبل أن تتوجه إلى براغ لمواجهة المنتخب التشيخي، وسيعلن مدرب البرازيلي تيتي عن أسماء اللاعبين المدعوين لخوض هاتين المباراتين في 28 شباط (فبراير) في ريو دي جانيرو.



ومن المرجح عدم وجود نجم المنتخب ونادي باريس سان جرمان

ومن المرجح عدم وجود نجم المنتخب ونادي باريس سان جرمان نيمار الذي يتعافى من إصابة في مشط القدم ويأمل بالعودة إلى الملاعب في الأسبوع الأول من نيسان (أبريل) المقبل كما أعلن اللاعب بنفسه، وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره البنمي في المباريات الأربع التي جمعت بينهما حتى الآن.

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