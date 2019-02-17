شكرا لقرائتكم فرنسا: أول ثلاثة انتصارات متتالية لمرسيليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مرسيليا - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 00:57

حقق مرسيليا ثلاثة انتصارات تواليا للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما تخطي ضيفه أميان 2- صفر السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي هدفه الثالث مع الفريق المتوسطي في الدقيقة 25 بعد افتتاح فلوريان توفان التسجيل قبل ست دقائق، ليرتقي مرسيليا موقتا الى المركز الرابع. وبقي مرسيليا على بعد 6 نقاط من ليون الثالث والفائز الجمعة على غانغان 2-1، فيما سيتخطاه سانت اتيان بحال تعادله أو فوزه الأحد عل باريس سان جرمان حامل اللقب والذي يحلق بالصدارة بفارق 10 نقاط عن ليل الثاني. ودفع المدرب رودي غارسيا بالثنائي بالوتيلي وفالير جرمان (لم يسجل منذ سبتمبر) في خط الهجوم معولا على دفاع شاب بقيادة بوبكر كامارا (19 عاما) والكرواتي دويي تشاليتا سار (22 عاما)، فحقق فريقه فوزا ثالثا تواليا بعد تغلبه على بوردو (1-صفر) وديجون (2-1).

وسجل الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي هدفه الثالث مع الفريق المتوسطي في الدقيقة 25 بعد افتتاح فلوريان توفان التسجيل قبل ست دقائق، ليرتقي مرسيليا موقتا الى المركز الرابع. وبقي مرسيليا على بعد 6 نقاط من ليون الثالث والفائز الجمعة على غانغان 2-1، فيما سيتخطاه سانت اتيان بحال تعادله أو فوزه الأحد عل باريس سان جرمان حامل اللقب والذي يحلق بالصدارة بفارق 10 نقاط عن ليل الثاني. ودفع المدرب رودي غارسيا بالثنائي بالوتيلي وفالير جرمان (لم يسجل منذ سبتمبر) في خط الهجوم معولا على دفاع شاب بقيادة بوبكر كامارا (19 عاما) والكرواتي دويي تشاليتا سار (22 عاما)، فحقق فريقه فوزا ثالثا تواليا بعد تغلبه على بوردو (1-صفر) وديجون (2-1).

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