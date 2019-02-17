ليون يستعيد التوازن

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محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 21:54

استعاد ليون توازنه قبل أربعة أيام على استضافة برشلونة الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز صعب على ضيفه غانغان صاحب المركز الأخير 2-1 في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث بكر ليون بالتسجيل عبر مارتن تيرييه مستغلا كرة مرتدة من الحارس مارك-اوريل كايار إثر تسديدة للجزائري الأصل حسام عوار (15)، وأدرك الكاميروني فيليكس إيبوا إيبوا التعادل للضيوف بعد 6 دقائق بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (21)، قبل أن يمنح القائد نبيل فقير التقدم لأصحاب الضيافة في الدقيقة 35 بتسديدة بيسراه، وعاد ليون إلى سكة الانتصارات وعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وسجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث بكر ليون بالتسجيل عبر مارتن تيرييه مستغلا كرة مرتدة من الحارس مارك-اوريل كايار إثر تسديدة للجزائري الأصل حسام عوار (15)، وأدرك الكاميروني فيليكس إيبوا إيبوا التعادل للضيوف بعد 6 دقائق بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (21)، قبل أن يمنح القائد نبيل فقير التقدم لأصحاب الضيافة في الدقيقة 35 بتسديدة بيسراه، وعاد ليون إلى سكة الانتصارات وعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

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