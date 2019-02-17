شكرا لقرائتكم بالبيردي: الاستقرار سيأتي مع العقد الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برشلونة - رويترز | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 21:55

قال ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة انه شعر بالسعادة لتوقيعه على عقد جديد مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لمنع اي تكهنات سلبية قد تؤثر على مسيرة الفريق.



ووقع بالبيردي على تمديد عقده ما يسمح له بالبقاء حتى نهاية موسم 2019-2020 مع وجود خيار يسمح بالتجديد لعام إضافي وذلك بعد أن قال سابقا إنه سينتظر حتى نهاية الموسم قبل أن يقرر ما إذا كان سيبقى في نو كامب، وقال بالبيردي خلال مؤتمر صحافي قبل لقاء ريال بلد الوليد «الاستقرار الذي سيأتي مع العقد الجديد سيخدمنا جيدا. الكثير من الصخب (بشأن مستقبله) سيكون له تأثير سلبي علينا. قلت في السابق إنني ارتبط بعلاقة جيدة مع النادي وكل شيء يسير بشكل طبيعي. تقدم لي بعرض قبل فترة. بحثناه بشكل مستفيض لفترة وقررنا أن هذه هي اللحظة المناسبة للإعلان عنه»، وتولى بالبيردي المسؤولية في 2017 خلفا للمدرب لويس إنريكي بعدما حقق نجاحا مع أتليتيك بيلباو.

وقاد بالبيردي برشلونة للفوز بثنائية الدوري والكأس في إسبانيا الموسم الماضي وهو أول مواسمه مع الفريق بعد سجل شبه مثالي فاز خلاله الفريق في جميع مبارياته في الدوري وخسر الجولة قبل الاخيرة امام ليفانتي، ومع ذلك، واجه بالبيردي انتقادات عنيفة بسبب مشوار الفريق في دوري الأبطال حيث ودع البطولة أمام روما بعدما فرط في تقدمه 4-1 ذهابا ليخسر 3-صفر إيابا، وأضر هذا الإخفاق في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا بسمعة المدرب بالبيردي وأثار شكوكا حول مستقبله مع الفريق.

وتبددت تلك الشكوك الآن على الرغم من أن بالبيردي قال أن مستقبله لن يكون مضمونا إذا ما خرج فريقه، متصدر دوري الدرجة الأولى والذي بلغ الدور قبل النهائي لكأس ملك اسبانيا ودور 16 في دوري الأبطال، خالي الوفاض هذا الموسم.