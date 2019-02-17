شكرا لقرائتكم الوصل والأهلي يتعادلان في مواجهة دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 01:00

تعادل فريقا الوصل الإماراتي والأهلي السعودي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (السبت) على ملعب نادي الوصل بمدينة دبي الإماراتية، ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.



وكان فريق الوصل البادئ بالتسجيل مع مطلع الشوط الأول، عندما سجل لاعبه عبدالله جاسم الهدف الأول عند الثانية الـ 40، ليعادل لاعب فريق الأهلي نيكولاي ستانسيو النتيجة في الشوط الثاني بعد تسجيله لهدف التعادل في الدقيقة الـ 66، ومن ثم يضيف لاعب فريق الأهلي ديجانيني تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 73، غير أن فريق الوصل عاد وأدرك التعادل من ركلة جزاء نفذها لاعبه كايو كانيدو في الدقيقة الـ 86.