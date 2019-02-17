استعراض هلالي في شباك «السكندري»

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محمد عثمان - الرياض - الرياض - عادل القرني | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 01:01

قطع فريق الهلال شوطاً كبيراً نحو التأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأبطال بعد تغلبه مساء أمس (السبت) على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف من دون مقابل سجلت في شوط المباراة الأول. وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو التسجيل في الدقيقة ١٤ من المباراة إثر عرضية متقنة من البيروفي كاريلو ليتبعه الفرنسي قوميز بهدف آخر في الدقيقة ٣١ ثـــــم الثالث في الدقــــيقة ٤٠ نتيجة تألق كبير في الصناعة من النجم محمد الشلهوب.



ويخوض الفريقان لقاء الإياب يوم الاثنين المقبل في مصر الذي سيحافظ فيه الكرواتي زوران على نتيجة اللقاء وعدم الاندفاع للتأهل وانتظار الفائز من مواجهة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي، وحرص زوران بعد ضمان النتيجة على حماية اللاعبين من الإصابات والإجهاد البدني حين استبدل كل من محمد البريك وبافيتمبي قوميز ومحمد كنو بسالم الدوسري وهتان باهبري وعبدالملك الخيبري وتغيير التكتيك للجانب الدفاعي وضمان عدم استقبال أهداف خصوصاً وأن المباراة تقام على أرضه، وينتظره لقاء مهم يوم الخميس المقبل ضد فريق الاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الأمير

ويخوض الفريقان لقاء الإياب يوم الاثنين المقبل في مصر الذي سيحافظ فيه الكرواتي زوران على نتيجة اللقاء وعدم الاندفاع للتأهل وانتظار الفائز من مواجهة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي، وحرص زوران بعد ضمان النتيجة على حماية اللاعبين من الإصابات والإجهاد البدني حين استبدل كل من محمد البريك وبافيتمبي قوميز ومحمد كنو بسالم الدوسري وهتان باهبري وعبدالملك الخيبري وتغيير التكتيك للجانب الدفاعي وضمان عدم استقبال أهداف خصوصاً وأن المباراة تقام على أرضه، وينتظره لقاء مهم يوم الخميس المقبل ضد فريق الاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان

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