شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك لـ حفنى : "العو أهو ..العو أهو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هتفت جماهير الزمالك لأيمن حفنى لاعب الفريق بعد نزوله بديلا لزيزو أمام إنبي فى المباراة المقامة حاليا على ستاد بتروسبورت فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة .
وهتفت الجماهير قائلة: "العو أهو.. العو أهو".
وضم تشكيل الزمالك.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا، خط الهجوم: خالد بوطيب.
وضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى، خط الوسط: محمود غالي ومحمود توبة وأحمد شكرى ولوكومبى الشهير بـ"لوكا"، خط الهجوم محمود قاعود وعمر بسام.
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