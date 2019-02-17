شكرا لقرائتكم الجماهير تهتف لكهربا عقب انتهاء الشوط الأول .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هتفت جماهير الزمالك لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق عقب انتهاء الشوط الأول من مواجهة فريقهم أمام إنبي المقامة حاليا هلى ستاد بتروسبورت فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة .

ويتقدم الزمالك على إنبي بثنائية نظيفة حملت توقيع المغربي خالد بوطيب ومحمود كهربا.

وضم تشكيل الزمالك.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا، خط الهجوم: خالد بوطيب.

وضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى، خط الوسط: محمود غالي ومحمود توبة وأحمد شكرى ولوكومبى الشهير بـ"لوكا"، خط الهجوم محمود قاعود وعمر بسام.