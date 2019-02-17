شكرا لقرائتكم قاسم باشا يتأخر بهدفين وتريزيجيه يسجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق قاسم باشا الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه جالطة سراى متأخرا بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي.

منح تريزيجيه المقدمة لفريق قاسم باشا فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، من تسديدة حرة مباشرة نفذها النجم المصرى ببراعة كبيرة على يسار حارس جالطة سراى.

ولكن نجح النجم المغربى يونس بلهنده فى إدراك هدف التعادل لفريق جالطة سراى فى الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وسجل النجم الجزائرى سفيان فيجولى هدف جالطة سراى الثانى فى الدقيقة 28 من زمن المباراة.

جدير بالذكر أن قاسم باشا يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل جالطة سراى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، خلف باشاك شهير المتصدر برصيد 45 نقطة.