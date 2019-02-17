شكرا لقرائتكم الأهلى يحصل على توقيع خليفة حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، تمهيدًا للدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة النادى الدجلاوى لضم اللاعب في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول لـ"الخليج 365" أن عبد العاطى لفت نظر الجهاز الفنى للأهلي بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، خاصة وأن اللاعب يجيد اللعب في مركز الوسط فى مركز حسام عاشور، بخلاف القوة البدنية التى يتمتع بها.

ويعد محمد عبد العاطى من مواليد 1995، ويرتبط بعقد مع فريق وادى دجلة ممتد لمدة 4 سنوات مقبلة، الأمر الذى سيدفع إدارة الأهلي للدخول فى مفاوضات رسمية للحصول على خدمات اللاعب، نظرًا لضرورة موافقة دجلة على رحيل اللاعب.