شاهد.. تريزيجيه يحرز هدف رائع أمام جالطة سراي في الدوري التركي

محمود تريزيجيه

كتب - عادل ابو الفضل

تمكن محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، والمحترف في فريق قاسم باشا التركي، من إحراز هدف خلال مشاركته مع فريقه أمام جالطة سراي في المباراة الجارية حاليًا إطار مباريات الجولة الـ 22 في الدوري

التركي.

وسجل تريزيجيه هدف فريقه الأول أمام جالطة سراي بالدقيقة 14، من ركلة حرة مباشرة سددها النجم المصري بشكل رائع، على يسار حارس المرمى معلناً عن أول

أهداف المباراة.

وأستطاع جالطة سراي بعد ذلك معادة النتيجة بهدفين في الدقائق 22 و 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم جالطة سراي بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن قاسم باشا يحتل المركز الثامن في الدوري التركي برصيد 29 نقطة، فيما يحتل جالطة سراي المركز الثاني بـ 39 نقطة.

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