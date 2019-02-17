بالأرقام.. تعرف على تاريخ مشاركات المنتخب الوطني ببطولة مصر الدولية للتايكوندو

منذ انطلاق النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للتايكوندو G2 و التي أقيمت بالأقصر عام 2014 تحت إسم بطولة الأقصر الدولية، تواجد لاعبو المنتخب الوطني على منصات البطولة و ذلك رغم قوة المنافسة. في النسخة الأولى من البطولة عام 2014، حصد المنتخب الوطني، 9 ميداليات بواقع ذهبيتين و 3 فضيات، 4 برونزيات.
حيث توج بالميداليتين الذهبيتين هداية ملاك (-57 كجم)، و محمد أيمن (+٨٧ كجم). و حصد الميداليات الفضية كلٍ من :
محمد عسل (-58 كجم)، و آية الروبي (-46 كجم)، و نور حسين (-49 كجم)، و رضوى رضا (-53 كجم). بالإضافة إلى ميدالية برونزية عن طريق لاعبة نادي الشمس هنا مجدي سراج (-53 كجم) و في النسخة الثانية عام 2015 و هي النسخة الأقوى على الإطلاق من حيث عدد المشاركين و قوة المنافسة التي اشتدت في العام السابق للأولمبياد، حقق المنتخب الوطني ميداليتين بواقع ذهبية و فضية.
حيث توجت بالميدالية الذهبية رضوى رضا في منافسات وزن -53 كجم. و فاز بالميدالية البرونزية سيف عيسى في منافسات وزن -74 كجم. و في النسخة الثالثةعام ٢٠١٦ فاز المنتخب الوطني ب 5 ميداليات بواقع ذهبية و فضية و 3 برونزيات بالإضافة إلى فضية و 3 برونزيات من خلال لاعبي الأندية المصرية. حيث توجت بالميدالية الذهبية سهام الصوالحي في منافسات وزن -67 كجم و حقق الميداليات الفضية سيف عيسى (-74 كجم).
وأحرز الميداليات البرونزية كلٍ من هداية ملاك (-62 كجم)، و ميسون فاروق (-73 كجم)، و غفران ذكي (-68 كجم). بالإضافة إلى فضية لاعبة النادي الأولمبي و سهام عبد الله (-٧٣ كجم)، و برونزية كل من لاعب نادي الزهور معاذ نبيل (-54 كجم)، و لاعب مركز كونكورديا كيرولوس عزت (+87 كجم)، و دينا عبد الحميد (-53 كجم).
وفي النسخة الرابعة من البطولة عام 2017 حقق المنتخب المصري أفضل نتائجه على الإطلاق حيث أحرز الفريق المصري 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات، و فضيتين و 7 برونزيات.
وتوج بالميداليات الذهبية كلٍ من : نور حسين (-49 كجم)، و معاذ نبيل (-54 كجم)، و سيف عيسى (-74 كجم) و أحرز الميداليات الفضية كلٍ من :
وفي النسخة الخامسة من البطولة و التي أقيمت العام الماضي بالأسكندرية حقق المنتخب المصري 5 ميداليات بواقع ذهبية و فضية و 3 برونزيات.
حيث توج بالميدالية الذهبية محمد فرج في منافسات وزن -58 كجم. و فاز بالميدالية الفضية رضوى رضا في منافسات وزن -57 كجم. و حصد الميداليات البرونزية كلٍ من : منة الله مدحت (-49 كجم)، و منة ماهر (+73 كجم)، هداية ملاك (-67 كجم). بالإضافة إلى برونزية لاعبة نادي عالم الرياضة إنجي جمعة (-67 كجم).
ويطمح لاعبو المنتخب الوطني للتايكوندو في هذه النسخة السادسة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري بمدينة الغردقة، إلى تحقيق نتيجة طيبة و حصد أكبر عدد من النقاط لتحسين تصنيفهم الأولمبي و العالمي قبل خوض بطولة العالم المقرر إقامتها مايو المقبل بمانشستر.
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