رياضة | فرانكفورت يتعادل مع مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانكفورت يتعادل مع مونشنجلادباخ بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وظل مونشنجلادباخ، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي، في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 43، في حين احتفظ فرانكفورت، الذي حقق تعادله الرابع على التوالي، بالمركز السادس برصيد 34 نقطة.
وبادر داني دا كوستا بالتسجيل لفرانكفورت في الدقيقة الأولى، من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما تعادل دينيس زكريا لمونشنجلادباخ في الدقيقة 82.
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