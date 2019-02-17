رياضة | محمود كهربا يتوهج أمام إنبي ويسجل الهدف الثاني للزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود كهربا يتوهج أمام إنبي ويسجل الهدف الثاني للزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل نادي الزمالك هدفه الثاني في المباراة المقامة حاليا على ملعب بتروسبورت في شباك إنبي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها على يسار حارس المرمى محرزا الهدف الثاني.

وكان هدف القلعة البيضاء الأول جاء من توقيع خالد بوطيب الذي استغل هفوة دفاعية قاتلة من حارس الفريق البترولي عمرو حسام.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وانبي:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.