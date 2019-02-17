رياضة | الأهلي يتحرك رسميًا لحسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك رسميًا لحسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري المصري الممتاز: 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 42 نقطة 4- مصر المقاصة 31 نقطة. 5- المقاولون العرب 31 نقطة 6- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 7- المصري 29 نقطة. 8- الإسماعيلي 27 نقطة. 9- طلائع الجيش 25 نقطة 10- سموحة 25 نقطة 11- حرس الحدود 25 نقطة. 12- الاتحاد 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة. 15- النجوم 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجت 19 نقطة.

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