رياضة | ثنائي يوفنتوس يدعمان صفوف الفريق قبل مواجهة أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي يوفنتوس يدعمان صفوف الفريق قبل مواجهة أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة منافسه فريق أتليتكو مدريد الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الموقع الرسمي للفريق الإيطالي عن جاهزية البرازيلي دوجلاس كوستا، ومشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق قبل أيام قليلة من موقعة أتليتكو مدريد.

وأيضا عن مشاركة دانييلي روجاني في التدريبات الجماعية بشكل كامل، لتكتمل صفوف السيدة العجوز قبل السفر إلى مدريد في مبارة صعبة.

ويسعى نادي يوفنتوس لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد غيابها عن خزائن الفريق لعدة سنوات.