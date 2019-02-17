رياضة | تريزيجيه يسجل هدفا مع قاسم باشا أمام جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يسجل هدفا مع قاسم باشا أمام جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا هدفا، خلال مواجهة فريقه، أمام جالطة سراي، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري التركي.
وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة الـ 14 من زمن الشوط الأول، ويعد هذا هو الهدف الأول للاعب في عام 2019.
وتقام المباراة حاليا على استاد قاسم باشا، ومر 25 دقيقة من المباراة واستطاع فريق جالطة سراي إحراز هدف التعادل في الدقيقة 22 وتقدم بهدف ثان أيضا.
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