رياضة | ريال مدريد يخطف صفقة الموسم من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطف صفقة الموسم من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد وجه ضربة قوية إلى برشلونة، ونجح في خطف الصفقة الأهم من العملاق الكتالوني.

وفقا للتقارير فإن ريال مدريد الإسباني حسم التعاقد مع أدريان رابيو، لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

رابيو ارتبط بالانضمام إلى صفوف برشلونة وريال مدريد وليفربول وتوتنهام في الصيف المقبل، في ظل عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع رابيو، بشأن الانتقال إلى صفوف النادي الملكي، في الموسم المقبل.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن النادي الملكي يبحث عن بديل للدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط الميرنجي، في ظل اقترابه من الرحيل.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أشارت إلى رغبة رابيو في الانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.