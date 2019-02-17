رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة ليون يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة المدافع صامويل أومتيتي بعد التعافي الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمي: شتيجن، بينيا، إزكيتا

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، موريلو، ألبا، سيرجي روبرتو، أومتيتي

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، مالكوم، فيدال ألينيا، واجي

خط الهجوم: سواريز، ميسي، ديمبلي، بواتينج