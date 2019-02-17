رياضة | بروتوكول تعاون بين اتحاد الجمباز والإمارات لدعم الأوليمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين اتحاد الجمباز والإمارات لدعم الأوليمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز بروتوكول تعاون مع االاوليمبياد الخاص بدوله الإمارات العربية المتحدة للتعاون و توفير كل سبل الدعم المطلوبة لمنافسات الجمباز خلال الألعاب العالمية للاوليمبياد الخاص والمقرر إقامتها فى اماراة أبو ظبي بدولة الامارات خلال شهر مارس المقبل .

يأتي هذا التعاون فى إطار دعم اتحاد الجمباز المصري للحدث العالمي الذي يقام لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وفى دولة عربية ، حيث تشهد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها دولة الإمارات مارس المقبل ، 24 لعبة رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل رياضة على حدا .

الألعاب التى تشهدها الاوليمبياد الخاص هى ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، البولينج، سباقات الدراجات، الفروسية كرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)، والجولف، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، كرة اليد، الجودو، التجديف بقوارب الكاياك، سباق المسافات الطويلة (الماراثون)، رفع الأثقال، التزلج بالعجلات، الشراع، السباحة والسباحة في المياه المفتوحة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، السباق الثلاثي (الترايثلون)، الكرة الطائرة .