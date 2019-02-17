رياضة | ولفرهامبتون يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولفرهامبتون يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق ولفرهامبتون في التأهل إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه على ضيفه بريستول سيتي (1/0)، اليوم الأحد، في الدور الخامس.
ويدين ولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه، إيفان كافاليرو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 28.
ومن المقرر أن تستكمل باقي المباريات في وقت لاحق من اليوم، سوانزي سيتي مع برينتفورد، ودونكاستر روفرز مع كريستال بالاس.
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