رياضة | عاجل.. مارتن لاسارتي يبدي استياءه من صفقة الموسم في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مارتن لاسارتي يبدي استياءه من صفقة الموسم في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه الشديد من المستوى الفني الذي يقدمه لاعب الفريق بالمباريات الأخيرة.

ويدرس لاسارتي، استبعاد حسين الشحات في المباريات المقبلة، إلا أنه ينتظر الفرصة لذلك، في ظل ضغوط جهاز الكرة على الأوروجويانى من أجل منح الشحات الفرصة كاملة، حتى ينسجم مع الفريق خصوصا بعد تعاقد الإدارة معه برقم خيالى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويرى لاسارتى أن حسين الشحات لا يجيد الظهور بشكل جيد، أمام التكتلات الدفاعية، حيث يحتاج اللاعب إلى مساحات واسعة، للاستفاده من عنصر السرعة، وهناك تفكير بشدة فى تعديل مركزه خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إجراء عدد من التعديلات على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الأفريقية.

وأعلنت لجنة المسابقات بشكل رسمي اليوم الأحد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز رسمياً يوم 28 فبراير في دور الستة عشر بكأس مصر.

كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية ، وأشارت اللجنة أيضا إلى أن مباريات كأس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.