رياضة | أجيري يصل ملعب بتروسبورت وعضو مجلس إدارة إنبي في استقباله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يصل ملعب بتروسبورت وعضو مجلس إدارة إنبي في استقباله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة إلى ملعب بتروسبورت منذ قليل.

وحرص أجيري على الحضور لملعب بتروسبورت من أجل متابعة لقاء الزمالك وإنبي في إطار مباريات الدوري العام.

وحضر أجيري بصحبة تيتو جارسيا المدرب العام للمنتخب وذلك لمتابعة العناصر المرشحة للانضمام لمعسكر الفراعنة خلال معسكر مارس المقبل.

واستقبل محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة نادي إنبي المدير الفني للمنتخب فور وصوله وحرص على الترحيب به.

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء عدد من التعديلات على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الأفريقية.

وأعلنت لجنة المسابقات بشكل رسمي اليوم الأحد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز رسمياً يوم 28 فبراير في دور الستة عشر بكأس مصر.

كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية ، وأشارت اللجنة أيضا إلى أن مباريات كأس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.