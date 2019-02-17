رياضة | محمود البنا حكما بديلا للمشاركة في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود البنا حكما بديلا للمشاركة في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، وضع محمود البنا حكماً بديلاً للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.

وطرح مجلس الجبلاية الثنائى الدولى ‏جهاد جريشة وأمين عمر للمشاركة حكامًا للساحة في بطولة كأس أمم أفريقيا، على أن يتواجد البنا كبديل حال تعثر تواجد أي طرف من سالفي الذكر بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات البطولة بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقةً.