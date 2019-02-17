رياضة | لجنة القيم باتحاد الكرة تفجر مفاجأة جديدة عن أزمة الأهلي ورئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة القيم باتحاد الكرة تفجر مفاجأة جديدة عن أزمة الأهلي ورئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لستديو 93.7 أن قرار اللجنة في شكوى النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، بتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من حضور المباريات في كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 3 شهور.

وشدد المستشار محمد عبده صالح، على أنه تمت دعوة رئيس نادي الزمالك لحضور جلسة استماع لكنه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت صحة التصريحات التي أطلقها ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته، لذا تم دراسة الشكوى مع التأكيد على أن الأمر ليس له علاقة بالحصانة البرلمانية لرئيس الزمالك، والتي لا تمنع التحقيق في الشكوى المدنية بشكل طبيعي واتخاذ قرار فيها.

وأضاف رئيس لجنة لجنة القيم أن لرئيس الزمالك حق الاستئناف على القرار، خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء عدد من التعديلات على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الأفريقية.

وأعلنت لجنة المسابقات بشكل رسمي اليوم الأحد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز رسمياً يوم 28 فبراير في دور الستة عشر بكأس مصر.

كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية ، وأشارت اللجنة أيضا إلى أن مباريات كأس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.