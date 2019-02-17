اونلاين | yalla shoot | مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الأحد 17/2/2019 رابط يوتيوب ماتش الاهلي ضد انبي الدوري المصري ب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot | مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الأحد 17/2/2019 رابط يوتيوب ماتش الاهلي ضد انبي الدوري المصري ب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم الأحد 17/2/2019 رابط يوتيوب لايف ماتش الزمالك ضد انبي بث حي بدون تقطيع ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري، وتقام المباراة على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في ظل حضور 5 آلاف مشجع ، والمواجهة الساخنة التي تجمع الفريقين حيث يسعى الفارس الأبيض تحقيق الفوز في البطولة المحلية ومواصلة عزف نغمات الفوز لتأكيد تصدره للقمة وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه وهم فريق بيراميدز والنادي الأهلي، ونسيان التعثرات التي لحقت به في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، بينما يطمح الفريق البترولي تحقيق مفاجأة بالفوز اليوم على متصدر الدوري المصري، فهل سينجح انبي في ذلك أم يكون للزمالك رأي آخر، هذا ما سنعرفه من خلال مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر يلاشوت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر، يدخل نادي الزمالك لقاء اليوم وهو تحت قيادة كرستان جروس المدير الفني لنادي الزمالك ، ويحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 48 نقطة حققهم من خوض 19 مباراة، فاز في 15 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة، ويسعى الزمالك لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة نغمات الفوز على حساب الفريق البترولي في ظل المنافسة الشرسة من بيراميدز الوصيف برصيد 45 نقطة والاهلي صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، لذلك يسعى الزمالك لتوسيع الفارق بينه وبين انبي لستة نقاط، كما يريد عودة الثقة من جديد للاعبيه ونسيان ماحدث في بطولة كأس الكونفدرالية حيث أنه يحتل المركز الأخير نتيجة هزيمة وتعادل حيث تعرض للهزيمة في المباراة الأولى لصالح جورماهيا متصدر المجموعة كما تعادل أمام نصر حسين داي ليصبح رصيده نقطة واحدة ، ولذلك سيكون الفوز اليوم للفارس الأبيض بمثابة دفعة قوية للاعبيه وعودة الثقة من جديد يلاشوت بث مباشر مباراة الزمالك وانبي كورة لايف.

رابط لايف مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر، بينما يخوض فريق انبي لقاء اليوم تحت قيادة علي ماهر على أمل خطف الثلاث نقاط هامة تحسن ترتيبه المتأخر في الدوري المصري حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة حققهم من خوضه فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مباريات وبفارق نقطتين عن فريق بتروجيت صاحب المركز الأخير، وقد خسر انبي لقاؤه أمام الأهلي 2/1 ويسعى اليوم لتحقيق نتيجة ايجابية والفوز اليوم للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يعاني منه، كما يريد تحقيق مفاجآة بالفوز على متصدر الدوري المصري في مواجهة ساخنة للغاية، يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وانبي On sport بدون تقطيع مباشر& رابط حي وسريع مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي.

موعد مباراة الزمالك وانبي بث مباشر

الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانبي

سيتم نقل مباراة الزمالك وانبي عبر قنوات النيل الرياضة، وأون سبورت، ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر