اونلاين | انطلاق الان مباراة الزمالك وانبي بث مباشر يلا شوت الزمالك اليوم كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش الزمالك ضد انبي

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زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا مباراة الزمالك وانبي ضمن الجولة الـ22 من الدوري الممتاز التي تقام على استاد بتروسبورت. ويمتلك الزمالك 48 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وفي المقابل يمتلك انبي 21 نقطة في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

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