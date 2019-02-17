اونلاين | بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

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بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

تقدم بوابة الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السادسة مساء بالجولة الـ22 لمسابقة الدوري العام، على ملعب بتروسبورت.

بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري



وأعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لخوض مباراة إنبي، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - احمد مصطفي زيزو.

في خط الهجوم: خالد بوطيب.

بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

