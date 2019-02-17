اونلاين | LIVE: مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 17/2 اونلاين كورة لايف بدون تقطيع|ماتش الزمالك وانبي يلا شوت yalla sh

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بث مباشر مباراة الزمالك وانبي يلا شوت اونلاين على الأنترنت عبر أون سبورت، وسيحاول نادي الزمالك خلال هذا اللقاء الحفاظ على فارق الصدارة عن منافسيه، حيث يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة في الدوري المصري بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، وبفارق ست نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة، وكان أخرها يوم أمس وفاز على اللإنتاج الحربي بهدف نظيف.

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بث مباشر مباراة الزمالك وانبي، وكانت مباراة الزمالك وانبي في الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بأربع اهداف لهدف وحيد، وسيحاول الزمالك في مباراة اليوم أمام انبي الاستمرار في النتائج الجيدة محلياً، ونسيان الإخفاق الأفريقي للفريق، ويسعى الزمالك في تلك المواجهة رفع فرق النقاط بينه وبين الأهلى إلي تسع نقاط، ورفع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز إلي ثلاث نقاط خلال مواجهة اليوم.