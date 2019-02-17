اونلاين | بث مباشر الزمالك وانبي | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد انبي يلا شوت اونلاين ONLINE بجودة عالية yalla shoot كورة ستار لا

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مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر، سنوفر لكم البث المباشر لمباراة الزمالك وانبي اليوم في الدوري المصري لكرة القدم في الجولة الثانية والعشرون، يلا شوت بث مباشر للقاء الزمالك ضد انبي اون لاين مجاناً بدون أى تقطيع وبأعلى جودة ممكنة HD، حيث سيتم نقل المباراة على شاشة قناة اون سبورت وسيعلق المعلق الرياضي حانم بطيشة على اللقاء، كما سيتم نقل اللقاء عبر قناة النيل للرياضة الحكومية.

بث مباشر الزمالك وانبي

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر فبراير في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعود إلي الزمالك عدد من اللاعبين خلال تلك المواجهة ولعل أبرزهم طارق حامد وحمدي النقاز، وسيحاول الزمالك نسيان أحزانه الأفريقية من أجل استمرار التألق المحلي.