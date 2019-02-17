انت الان تتابع تفاصيل خبر اتحاد الكرة المصري يوقف مرتضى منصور ويغرّمه مالياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 06:48 مساءً - أوقفت لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ومنعته من دخول الملاعب لمدة 3 أشهر في المسابقات التي ينظمها الاتحاد، علاوة على تغريمه مالياً.

وجاء القرار بناءً على شكوى تقدم بها الغريم التقليدي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب ضد "منصور"؛ بسبب هجوم الأخير المستمر على مجلس الإدارة الأهلاوي، في مختلف وسائل الإعلام والفضائيات المصرية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي

وتضمن القرار تغريم رئيس "القلعة البيضاء" بمبلغ 100 ألف جنيه مصري (5700 دولار أمريكي).

وكانت لجنة القيم قد حددت الأحد الماضي، موعداً للتحقيق مع رئيس الزمالك، في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي، لكنه رفض الخضوع للتحقيق، على اعتبار أنه ليس من عناصر اللعبة ولا يعمل داخل اتحاد الكرة حتى يخضع لجلسة استماع.

ومنذ سبتمبر الماضي، يقضي مرتضى منصور عقوبة الإيقاف عاماً المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة واللجنة الأولمبية المصرية، فضلاً عن منعه من حضور الاجتماعات والمباريات وأي نشاط رياضي مرتبط بمنصبه رئيساً للقلعة البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن مرتضى منصور يتمتع بنفوذ كبير في النظام المصري الحالي الذي يتزعمه عبد الفتاح السيسي، كما أن علاقته توطدت كثيراً بالسعودي تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، حيث دأب الرجلان على الهجوم على إدارة الأهلي ومحاولة تقويض استقراره، بحسب مراقبين.