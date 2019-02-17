انت الان تتابع تفاصيل خبر 12 قطرياً يخوضون أولى جولات بطولة العالم للراليات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 06:48 مساءً - يخوض 12 سائقاً قطرياً أبرزهم ناصر العطية، رالي قطر الدولي، الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات (كروس كانتري)، وتقام منافساته ما بين الـ21 والـ26 من الشهر الجاري بمشاركة 28 فريقاً من أبرز السائقين العالميين.

ويمني العطية نفسه، وهو صاحب الأرض الذي خسر العام الماضي فرصة الفوز باللقب بسبب مشكلة ميكانيكية، في العودة إلى سكة الانتصارات في رالي بلاده مع أفضلية الترشيحات لفوزه باللقب للمرة السادسة في مسيرته خلال منافسات الفئة الأقوى"تي 1".

ويأمل السائق القطري بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة "تويوتا هايلوكس"، والذي افتتح موسمه العام الجاري، بحصد لقب رالي داكار الدولي هذا العام للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2011 و2015، بمواصلة بدايته القوية هذا الموسم.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن العطية سيكون على موعد مع منافسة شرسة مع أبرز السائقين المشاركين من أجل احتلال المركز الأول، وفي مقدمتهم البولندي ياكوب بشيجونسكي، حامل لقب رالي قطر الموسم الماضي، والذي يحمل أيضاً لقب كأس العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري"، العام الماضي، على متن "ميني جون كوبر ووركس رالي".

وتحتدم المنافسة في فئة "تي 1" مع مشاركة الروسي فلاديمير فاسيلييف، البطل السابق لكأس العالم للراليات الصحراوية، الذي يأمل بدوره في تلافي مشاكل الملاحة التي عانى منها، وإيجاد النمط الأفضل في تحديه للثنائي السعودي ياسر بن سعيدان ويزيد الراجحي.

وإلى جانب العطية ينافس في فئة "تي 1" سائقان قطريان آخران، وهما العائد إلى الكثبان الرملية السائق محمد أبو عيسى على متن "إس إم جي باجي"، وكذلك عبد الله الربان صاحب المشوار الطويل في عالم الراليات.

ويكمل لائحة السائقين المشاركين في هذه الفئة كل من السائقين التشيكي ميروسلاف زابليتال، والسعودي خالد الفريحي، والإيطالي أوجيني آموس.

وفي منافسات فئة "تي 2" المخصصة لسيارات الإنتاج، سيتنافس ثلاثة سائقين قطريين للفوز بلقب رالي قطر، على أمل أن ينتزع واحد منهم كأس المركز الأول في بطولة العالم، على غرار ما فعله السائق القطري عادل حسين، حيث حقق اللقب العالمي عام 2017، وحلّ وصيفاً عامي 2016 و2018.

وسيخوض الثلاثي القطري محمد المير ومحمد الحرقان وعبد الله نجيب الباكر منافسات الرالي، على سيارات من طراز "تويوتا لاند كروزر" وثنائي "نيسان باترول" توالياً.

ويشرف على تنظيم الرالي الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، ويشكل للمرة الأولى في مسيرته باكورة جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 28 آلية، إضافة إلى سائقين وملاحين من 19 دولة مختلفة.

وتبدأ منافسات رالي قطر كروس كانتري الذي ترعاه شركة "مناطق" مع حفل الانطلاق، في منطقة اللؤلؤة في الـ21 من فبراير الجاري، على أن يسدل الستار بعد ستة أيام من المنافسات في الصحاري القطرية.

أما في منافسات فئة "تي 3" فيشهد الرالي مشاركة 13 فريقاً بينهم ستة فرق قطرية على أمل إحراز المركز الأول، في مقدمتهم السائق القطري عادل حسين الذي تحول هذا العام لخوض منافسات هذه الفئة بعدما خاض منافسات بطولة العالم في الأعوام الثلاثة السابقة ضمن فئة "تي 2".

كما يشارك من قطر في هذه الفئة كل من السائقين خالد المهندي حامل لقب بطولة قطر في هذه الفئة عام 2017، وكل من أحمد الكواري الذي شارك في رالي داكار الدولي هذا العام في منافسات هذه الفئة وحقق نتائج مقبولة لكونها مشاركته الأولى، ومحمد العطية حامل لقب بطولة قطر عام 2018، وراشد المهندي ومبارك الخليفي.

وسيكون السائق البرازيلي رينالدو فاريلا، الفائز بلقب هذه الفئة في رالي دكار العام الماضي، من بين المرشحين للفوز؛ حيث سيبذل قصارى جهده في قطر للفوز على كوكبة من آليات "تي3"، أمثال طرازات "كان ـ آم" و"ياماها" و"بولاريس"، والتي ستشهد مشاركة العديد من السائقين من دول قطر وإيطاليا وعمان وروسيا ورومانيا والسعودية.